Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a informat joi pe presedintele american, intr-o convorbire telefonica, ca a decis sa trimita o delegatie care sa negocieze cu Hamas eliberarea ostaticilor, la o zi dupa ce Hamas a anuntat noi ‘idei’ pentru a se pune capat razboiului. El a reamintit ca Israelul…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a informat joi pe presedintele american, intr-o convorbire telefonica, ca a decis sa trimita o delegatie care sa negocieze cu Hamas eliberarea ostaticilor, la o zi dupa ce Hamas a anuntat noi „idei” pentru a se pune capat razboiului, transmit Reuters si…

- Armata israeliana a anuntat moartea a patru ostatici rapiti de Hamas pe 7 octombrie. Familiile lor au fost anuntate. Un purtator de cuvant al armatei a declarat ca toti cei patru ostatici au fost ucisi cu cateva luni in urma, in regiunea Khan Yunis, scrie Rador Radio Romania.

- Conditiile pentru ajungerea la o ”incetare a focului permanenta” in Fasia Gaza nu s-au schimbat si ele includ ”distrugerea” Hamas si ”eliberarea tuturor ostaticilor” din enclava palestiniana, a avertizat sambata premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP. Intr-un anunt surpriza facut vineri,…

- Președintele Joe Biden a afirmat vineri ca ca este „timpul ca acest razboi sa se incheie” in timp ce a prezentat propunerea israeliana de incetare a focului. Hamas a ajuns pana la un punct in care nu mai poate efectua tipul de atac care a declanșat actualul conflict de opt luni din Gaza. Biden a prezentat…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a ordonat vineri, 24 mai, Israelului sa isi inceteze ofensiva militara de la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, pentru prevenirea unui genocid in enclava palestiniana, relateaza France-Presse, potrivit news.ro.Cea mai inalta jurisdictie a ONU arata in aceasta hotarare…

- Mii de israelieni au manifestat, sambata, pentru a cere guvernului premierului Benjamin Netanyahu sa faca mai mult pentru a asigura eliberarea ostaticilor detinuti in Fasia Gaza de catre gruparea islamista Hamas, relateaza Reuters, citat de news.ro.

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intr-o conversație telefonica purtata cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, i-a cerut acestuia sa continue negocierile cu teroriștii Hamas pentru eliberarea ostaticilor. Macron l-a indemnat pe Netanyahu sa „duca la bun sfirșit” negocierile cu Hamas „care ar…