- Procurorul general Keith Ellison din Minnesota este asteptat sa faca publice acuzatiile miercuri dupa-amiaza, la mai bine de o saptamana dupa ce Floyd a fost ucis in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis. Uciderea acestuia a starnit proteste la nivel national, demonstrantii cerand incetarea…

- Confruntari intre manifestanti si agenti de politie au avut loc, miercuri dupa-amiaza, in centrul Londrei, in cursul protestului fata de moartea unui afro-american in Statele Unite, relateaza agentia Reuters si postul Sky News, preluate de Mediafax.

- Superstarul american al golfului Tiger Woods (41 ani) a calificat moartea compatriotului sau George Floyd, barbatul de culoare ucis de un politist, drept o "tragedie socanta", insa a apreciat totodata ca protestele violente nu reprezinta o solutie, informeaza Reuters. "Am avut mereu cel mai mare respect…

- Armata poate fi mobilizata rapid în orasul Minneapolis pentru restabilirea ordinii publice, în contextul protestelor violente izbucnite în acest oraș din SUA dupa moartea unui barbat de culoare în timp ce era imobilizat de politie, spune președintele american Donald Trump.„Putem…

- Protestatarii s-au confruntat cu poliția in mai multe orașe din SUA, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american neinarmat, in urma unei acțiuni a ofițerilor din Minneapolis, informeaza BBC, citata de Mediafax.

- Politistul Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de…

- Orasul Minneapolis din nordul SUA a fost miercuri seara pentru a doua zi consecutiv scena unor proteste violente, dupa moartea unui barbat de culoare survenita ca urmare a arestarii sale de catre politie, relateaza AFP, dpa si Reuters potrivit Agerpres. Manifestantii, unii avand fetele acoperite,…

