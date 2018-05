Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a sustine ca trupele israeliene au actionat in legitima aparare impotriva organizatiei islamiste Hamas, despre care a afirmat ca doreste sa distruga Israelul, informeaza site-ul postului BBC News.

- "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale unui program de arme nucleare", a declarat prim-ministrul israelian, citat de Reuters. Premierul israelian, adversar inversunat al acordului international asupra activitatilor nucleare ale Iranului, a prezentat presei la Tel Aviv…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, spune ca tara sa detine "dovezi concludente" legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleara, scrie presa internationala. "Proiectul...

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat luni seara ca Israelul dispune de dovezi clare care dovedesc faptul ca Iranul desfașoara un program nuclear secret cu scopul de a se doat cu arma nucleara.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat luni seara, ca tara sa detine "dovezi concludente" legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleara, transmit agentiile internationale de presa. "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat marti anularea acordului cu ONU care prevedea reglementarea situatiei a circa 16.000 de migranti africani aflati in Israel si reinstalarea unui numar similar in tari occidentale, transmit AFP si DPA. ''Dupa ce am ascultat cu atentie…

- Turneul printului William, duce de Cambridge - al doilea in ordinea succesiunii la tronul Regatului Unit - il va purta si in Iordania, a indicat palatul. 'Aceasta vizita are loc la solicitarea guvernului Majestatii Sale si a fost bine primita de autoritatile israeliene, iordaniene si palestiniene',…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat, miercuri, ca serviciile israeliene de informatii au ajutat Australia sa previna un atac terorist asupra unui avion de pasageri, relateaza site-ul agentiei Reuters.