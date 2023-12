Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis duminica presedintelui rus Vladimir Putin ”nemultumirea” sa fata de votul Rusiei in Consiliul de Securitate al ONU in favoarea unei incetari a focului intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, relateaza agențiile de presa internaționale. ”Premierul si-a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis duminica presedintelui rus Vladimir Putin ''nemultumirea'' sa fata de votul Rusiei in Consiliul de Securitate al ONU in favoarea unei incetari a focului intre Israel si miscarea terorista palestiniana Hamas in Fasia Gaza, transmite Reuters.

- Dupa sancțiunile impuse de Occident, Moscova și-a redirecționat livrarile de petrol catre China și India și a exportat aproape 3,5 milioane de barili de petrol pe zi in 2023, potrivit Bloomberg.Exporturile de petrol rusesc au generat venituri de 11 miliarde de dolari, mulțumita unei flote fantoma de…

- Sefii de stat si de guverne ai Uniunii Europene (UE), reuniti prin videoconferinta, au depus eforturi sa afiseze o pozitie unita cu privire la Razboiul dintre Israel si Hamas, dupa multe zile de mesaje disonante la Bruxelles, relateaza News.ro. Liderii europeni au respectat mai intai un moment de reculegere,…

- Directia principala de informatii din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii (GUR) a denuntat luni o presupusa operatiune a Moscovei constand in predarea catre Hamas a unor arme occidentale capturate de fortele ruse in Ucraina pentru a-i acuza pe ucraineni ca ar fi revandut arme primite din Occident…

- Directia principala de informatii din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii (GUR) a denuntat luni o presupusa operatiune a Moscovei constand in predarea catre Hamas a unor arme occidentale capturate de fortele ruse in Ucraina pentru a-i acuza pe ucraineni ca ar fi revandut arme primite din Occident…

- Coreea de Nord a inceput sa furnizeze Moscovei ajutor militar, mai exact sa livreze artilerie pentru razboiul Rusiei din Ucraina, relateaza vineri, 5 octombrie, CBS News, citand un oficial american aflat la curent cu acest subiect, potrivit The Kyiv Independent.Livrarile par sa fie "punctul culminant"…

- Kremlinul a afirmat joi, 28 septembrie, ca o eventuala aderare a Armeniei de a se alatura Curții Penale Internaționale (CPI), care a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin pentru crime de razboi, ar fi "extrem de ostila", scrie The Moscow Times citand AFP.Rusia a avertizat…