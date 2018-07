Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amanat sedinta de Guvernul comuna, care ar fi trebuit sa o aiba loc, in luna august, la Bucuresti, alaturi de omologul roman Viorica Dancila, potrivit unui anunt facut pe Twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi.

- Jurnalistul Attila Somfalvi a susținut duminica seara, pe 1 iulie, in emisiunea „Sinteza zilei” de la Antena 3 , ca premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și-a amanat vizita in Romania. „Știrea a inceput sa iasa sambata seara (30 iunie – n.r.), la Israel. Acea vizita planuita nu este anulata, ci este…

- Peste 8000 de persoane au participat miercuri seara la protestul anti-PSD oragnizat la Sibiu. Manifestanții au plecat, in marș, prin oraș trecand și pe strada pe care locuiește Klaus Iohannis.SURSE - Benjamin Netanyahu vine in Romania: s-a stabilit data la care ajunge la Guvern Ajunși…

- Benjamin Netanyahu va veni in Romania și cele doua guverne vor avea o ședința comuna, a anunțat ministrul Turismului israelian intr-un interviu acordat pentru TVR . „Cred ca ceea ce ar trebui sa facem anul acesta pentru a celebra cei 70 de ani de relatii diplomatice ar trebui sa facem ceea ce numim…

- Este alerta in Israel, dupa activitati militare iraniene in Siria. Astfel, Iraelul a ordonat marti seara, pe 8 mai, autoritatilor locale din Golan sa pregateasca adaposturile antiaeriene, deoarece a detectat “activitati neobisnuite ale fortelor iraniene din Siria”. Armata israeliana este in stare de…

- Avioanele Eurogighter Typhoon ale Forțelor Regale Britanice (RAF), desfașurate in Romania, au interceptat, vineri, un avion militar al Rusiei, care zbura in apropiere de spațiul aerian al NATO, deasupra Marii Negre. Operand de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, din apropiere de Constanța, pe coasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu scrie pe pagina sa de Facebook despre vizita facuta in Israel de premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ministrul de Externe Teodor Melescanu, el aratand ca le-a transmis oficialilor romani ca spera ca "va exista o sustinere…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, la invitația prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Vizita vine in contextul scandalului din Romania pe tema mutarii ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim.Agenda vizitei include…