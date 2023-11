Stiri pe aceeasi tema

- Doi foști procurori internaționali au cerut ca instanțele penale internaționale sa emita mandate de arestare pentru liderii politici și militari ai statului Israel și ai organizației islamiste palestiniene Hamas. Cei doi sunt Carla Del Ponte, care a fost procuror-șef pentru tribunalele pentru fosta…

- Hamas a difuzat o inregistrare video in care trei femei israeliene capturate de oraganizația islamista Hamas pe 7 octombrie il critica pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu, cerandu-i sa obtina eliberarea lor si acuzandu-l ca nu a reusit sa impiedice valul de atacuri teroriste. In inregistrarea video,…

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a transmis joi ca ”aproape 50” de ostatici israelieni detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacuri aeriene israeliene de la inceputul razboiului. . ”Brigazile al-Qassam estimeaza ca numarul ostaticilor sionisti ucisi in Fasia Gaza in bombardamente…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau, Benjamin Netanyahu. Șeful Executivului de la Bucuresti va fi insotit de ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, si de cel al Apararii, Angel Tilvar. Vizita are loc in contextul…

- Ronen Bar, seful agentiei israeliene de informatii interne Shin Bet, a afirmat ca razboiul declanșat pentru pedepsirea organizației Hamas nu are vreo limita in ceea ce privește momentul finalizarii operațiunilor sau nivelul de forța folosit, potrivit publicației Jerusalem Post. „Ne aflam intr-un razboi,…

- Fortele armate israeliene (IDF) informeaza ca sambata seara au lichidat inca un lider al gruparii teroriste palestiniene Hamas, care a comis in 7 octombrie un atac terorist de amploare impotriva Israelului, transmite CNN. Billal Al Kedra, comandantul unitatilor Hamas din Khan Younis, localitate din…

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand „pasi militari de anvergura”, a anuntat, duminica, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit DPA. Biroul lui Netanyahu a precizat ca razboiul, care a…

- Premierul vrea ințelegere din partea marilor magazine, in privința prețurilor la alimente. Guvernul vrea un astfel de acord cu retailerii, in locul unei ordonanțe de urgența, așa cum a adoptat in vara aceasta. Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca plafonarea prețurilor la alimente ar putea fi realizata…