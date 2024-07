Stiri pe aceeasi tema

- Un atac aerian israelian l-a vizat sambata pe șeful militar al Hamas, Mohammed Deif, in Gaza, au declarat un oficial de securitate și Radioul Armatei Israelului, noteaza Reuters. Nu este clar daca Deif a fost ucis, a spus oficialul de securitate. IDF a confirmat oficial ca in urma atacului s-a incercat…

- Benny Gantz, membru al cabinetului de razboi israelian condus de premierul Benjamin Netanyahu, si-a anuntat duminica demisia din guvern, din cauza unor divergente de opinie privind viitorul Fasiei Gaza, transmit DPA ti France Presse. „Netanyahu ne impiedica sa ne indreptam catre adevarata victorie.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa treneze incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a apreciat presedintele american Joe Biden intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters. Aceste comentarii ale lui Biden in interviul acordat in data de 28…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca nu va exista o incetare permanenta a focului in Gaza pana cand capacitațile militare și de guvernare ale Hamas nu vor fi distruse, scrie Reuters. Comentariile sale au fost facute dupa ce președintele american Joe Biden a declarat ca Israelul a propus…

- Liderul militar evaziv al Hamas, Mohammed Deif, unul dintre creatorii din spatele a ceea ce Israelul a numit momentul 11 septembrie, vorbește rar și nu apare niciodata in public, o existența secreta care l-a ajutat sa supraviețuiasca la șapte tentative de asasinat, scrie Reuters. Acum este cautat in…

- Ministrul israelian de externe, Israel Katz, a calificat luni drept o "decizie scandaloasa" cererea procurorului Curtii Penale Internationale (CPI) de emitere a unor mandate de arestare impotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu si ministrului apararii israelian, Yoav Gallant, pentru presupuse…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele columbian Gustavo Petro au facut din nou schimb de replici pe retelele de socializare, la o saptamana dupa ce Bogota a rupt legaturile diplomatice cu Israelul din cauza razboiului impotriva Hamas in Gaza. Intr-o postare pe X, fostul Twitter, adresata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica cererile Hamas de a pune capat razboiului in Fasia Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor, afirmand ca aceasta ar mentine la putere gruparea islamista palestiniana, care va reprezenta in continuare o amenintare pentru securitatea Israelului,…