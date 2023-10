Stiri pe aceeasi tema

- Aflat alaturi de partenerii sai din noul cabinet de razboi al Israelului, recent anunțat, ministrul apararii Yoav Gallant a promis sa nimiceasca Hamas, la finalul celei de-a cincea zile de razboi impotriva grupului terorist care controleaza Fașia Gaza, potrivit The Times of Israel . Sute de teroriști…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a patra zi. Pe timpul nopții, Israelul a bombardat Fașia Gaza. Gruparile palestiniene au lansat, de asemenea, rachete. Marți dimineața, sirenele se auzeau in sudul Israelului. Autoritațile israeliene au anunțat luni ca au recapatat…

- Israelul va depași durerea dezlanțuita de Hamas, dar "ne așteapta inca zile dificile", a declarat luni premierul israelian, Benjamin Netanyahu. "Am pierdut familii intregi, fii și fiice, tineri și batrani. Impreuna vom invinge și doar impreuna vom invinge", a mai spus premierul Netanyahu, scrie Rador…

- Netanyahu acuza un fake-news! Premierul neaga faptul ca a fost avertizat de serviciile secrete din Egipt despre atacul HamasBiroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu spune ca un raport conform caruia șeful serviciilor secrete egiptene Abbas Kamel l-a avertizat despre o „operațiune neobișnuita, teribila”…

- Chiar și teroriștii Hamas au fost surprinși de numarul israelienilor rapiți și duși in Gaza. Experții spun ca negocierile pentru eventuala eliberare a acestora sunt probabil in curs de desfașurare prin intermediul mediatorilor, scriu publicațiile israeliene Ynetnews ș Times of Israel.Israelul se confrunta…

- Intr-un discurs televizat susținut sambata seara, Netanyahu a vorbit despre „o razbunare puternica a Israelului pentru aceasta zi neagra”: „Ceea ce s-a intamplat astazi nu s-a vazut niciodata in Israel. Ne vom razbuna puternic pentru aceasta zi neagra”, dupa atacul mișcarii palestiniene in Israel. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj catre populatie: „Suntem in razboi si vom castiga!”. Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Rezervistii din Israel au fost mobilizati. Netanyahu promite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a participat joi, la Petah Tikva, la ceremonia de inaugurare a primei linii de tramvai care va traversa orasul Tel Aviv, centrul economic si cultural al Israelului, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Facem o revolutie in transporturi… este vorba despre concretizarea…