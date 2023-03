Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut duminica premierului Benjamin Netanyahu un compromis cu privire la reforma controversata a sistemului de justitie din Israel, conform unui comunicat al Casei Albe, scrie Agerpres.Intr-o convorbire telefonica cu premierul israelian, Joe Biden a subliniat,…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat, joi, in conferința de presa alaturi de secretarul american al Apararii, Lloyd Austin - aflat in vizita oficiala in Israel – ca Israelul este pregatit „pentru orice cale de acțiune” in ceea ce privește „amenințarea nucleara iraniana”, reiterand…

- In marja Conferintei de Securitate de la Munchen, ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a avut o intrevedere cu omologul sau israelian, Yoav Gallant, pe care l-a felicitat pentru preluarea portofoliului apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Israelul a promis ca va furniza Ucrainei un „sistem de avertizare” a atacurilor cu rachete și drone, a declarat duminica ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, informeaza Kyiv Independent. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus ca „ia in considerare” trimiterea sistemului Iron Dome…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a avertizat asupra cresterii violentei si a amenintarilor cu moartea, in contextul in care protestele continua impotriva reformelor judiciare planificate de guvernul sau, relateaza DPA. Netanyahu a criticat ”valul tot mai mare de incitare zilnica, ce depaseste…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat joi seara, dupa o cina cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, neasumarea responsabilitatii de catre Iran in privinta programului sau nuclear si a avertizat ca vor exista consecinte daca regimul de la Teheranul va continua in aceasta directie,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca este gata sa joace un rol de mediere in negocierile dintre Ucraina și Rusia, daca ambele țari și Statele Unite i-ar propune din nou acest lucru, transmite RBC-Ucraina cu referire la interviul sau cu CNN. Șeful guvernului israelian a menționat ca,…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis un raspuns „puternic, rapid si precis” dat „terorismului”, dupa ce au avut loc doua atacuri palestiniene in Ierusalimul de Est. Unul dintre atacuri a avut loc chiar langa o sinagoga.