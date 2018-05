Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana de a se retrage din acordul privind programul nuclear iranian si prezenta iraniana in Siria.



"Voi prezenta pozitia noastra privind necesitatea de a impiedica Iranul sa-si dezvolte programul nuclear si sa se instaleze in Orientul Mijlociu", a declarat Netanyahu in timpul unei reuniuni cu deputati ai partidului sau din Knesset, parlamentul israelian.



"In ceea ce priveste Siria, pozitia noastra este clara: nu este loc nici pentru cea mai mica prezenta militara…