- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut sambata seara o conferința de presa de la Tel Aviv, in care a afirmat ca țara sa este "pe deplin pregatita" pe frontul de nord și a avertizat Hezbollah sa nu intre in razboi, relateaza Sky News și The Times of Israel.Declarațiile lui vin in contextul…

- Armata israeliana a anunțat miercuri ca a distrus 130 de tuneluri Hamas din Fașia Gaza de cand și-a inceput operațiunile terestre. Potrivit forțelor israeliene, odata cu extinderea operațiunii terestre din Fașia Gaza, „luptatorii zadarnicesc infrastructura terorista a Hamas”. Forțele terestre ale Israelului…

- Armata israeliana a anunțat miercuri ca Hamas a pierdut controlul asupra nordului Fașiei Gaza, precum și ca, de la inceputul operațiunilor terestre, Israelul a distrus 130 de tuneluri folosite de grupare in acest teritoriu. Potrivit forțelor israeliene, odata cu extinderea operațiunii terestre din Fașia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, in fața a zeci de ambasadori straini la Ierusalim, ca razboiul țarii sale impotriva Hamas „nu este o batalie locala”, adaugand ca dupa distrugerea gruparii teroriste, locuitorii din Fașia Gaza vor avea parte de un viitor „plin de promisiuni și…

- In timp ce liderul gruparii islamiste șiite Hezbollah a ținut, in Liban, primul sau discurs dupa inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, premierul Benjamin Netanyahu a avertizat vineri, 3 noiembrie, gruparea "sa nu testeze" Israelul și a avertizat ca aceasta va "plati scump" daca o va face, relateaza…

- Armata israeliana iși continua incursiunea terestra in Fașia Gaza și a anunțat vineri ca trupele sale „au descoperit și neutralizat” tuneluri ale Hamas din teritoriu. De asemenea, Forțele de Aparare ale Israelului au publicat o inregistrare a unui apel in care un oficial medical din Gaza spune ca Hamas…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata imagini cu forțe terestre implicate in operațiunile din Fașia Gaza in timpul nopții, relateaza publicația The Times of Israel, adaugand ca operațiunile continua și astazi.In imaginile publicate de IDF pe rețeaua X, fostul Twitter, apar trupe…

- Armata israeliana a anunțat, luni, 23 octombrie, ca a lovit aproximativ 320 de ținte din infrastructura Hamas și Jihadul Islamic Palestinian din Fașia Gaza. De partea cealalta, ministerul Sanatații din Gaza a declarat ca 436 de oameni și-au pierdut viața, in ultimele 24 de ore, pe masura ce raidurile…