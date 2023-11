Stiri pe aceeasi tema

- „Facem totul pentru a fi demni de sacrificiul și eroismul lor. Nu ne vom opri pana la finalizarea misiunii. Nu exista nicio alternativa la victorie. Vom invinge Hamas și ne vom aduce inapoi captivii”, a declarat Netanyahu intr-o conferința de presa, potrivit The Times of Israel.STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- „Facem totul pentru a fi demni de sacrificiul și eroismul lor. Nu ne vom opri pana la finalizarea misiunii. Nu exista nicio alternativa la victorie. Vom invinge Hamas și ne vom aduce inapoi captivii”, a declarat Netanyahu intr-o conferința de presa, potrivit HotNews.ro care citeaza The Times of Israel…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut sambata seara o conferința de presa de la Tel Aviv, in care a afirmat ca țara sa este "pe deplin pregatita" pe frontul de nord și a avertizat Hezbollah sa nu intre in razboi, relateaza Sky News și The Times of Israel.Declarațiile lui vin in contextul…

- Semnal de alarma in partea OMS. Razboiul din Israel ia amploare, iar temerile se accentueaza de la o zi la alta. Organizatia Mondiala a Sanatatii este „extrem de tulburata” de informatiile privind atacurile israeliene in apropierea spitalului Al-Shifa din orasul Gaza, a transmisdirectorul general al…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reafirmat duminica, intr-o discuție cu piloții de la o baza aeriana, ca „nu va exista nicio incetare a focului fara intoarcerea ostaticilor” ținuți de Hamas in Fașia Gaza. Tot duminica, armata israeliana a cerut ca Hamas sa nu mai foloseasca spitalele din Gaza…

- Forțele israeliene au intrat pentru a doua noapte consecutiva in Gaza, lovind mai multe poziții Hamas, in vreme ce avioanele și dronele au continuat sa bombardeze din aer țintele, pe masura ce ONU anunța ca situația civililor din Fașie este tot mai dificila. Ulterior, armata israeliana a anunțat un…

- Grupul paramilitar libanez Hezbollah ar fi gata sa se alature razboiului militanților Hamas impotriva Israelului. Declarația a fost facuta de viceliderul Hezbollah, Naim Qassem, relateaza RBC-Ucraina, citind The Times of Israel. "Sintem pe deplin pregatiți, iar cind va veni timpul sa acționam, o vom…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a patra zi. Pe timpul nopții, Israelul a bombardat Fașia Gaza. Gruparile palestiniene au lansat, de asemenea, rachete. Marți dimineața, sirenele se auzeau in sudul Israelului. Autoritațile israeliene au anunțat luni ca au recapatat…