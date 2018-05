Stiri pe aceeasi tema

- Israelul are dreptul si se va apara impotriva actiunilor iraniene in Siria, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce s-a intalnit la Moscova cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza agentia de stiri Dpa.

- "In timpul Holocaustului, am fost lipsiti de ajutor, lipsiti de aparare si fara voce. Intr-adevar, vocea noastra nu a fost auzita deloc. Astazi avem o tara puternica, o armata puternica si vocea noastra este auzita printre natiuni", a subliniat premierul Netanyahu. "Si astazi exista un regim…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat miercuri cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, caruia i-a cerut sa nu destabilizeze Siria, informeaza Reuters. Intr-o convorbire telefonica cu Netanyahu, Putin a insistat ca Israelul trebuie sa se abtina de la orice actiuni destabilizatoare…

- Israelul nu va accepta 'ancorarea' iraniana in Siria, a afirmat marti ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, dupa lovituri aeriene asupra unei baze militare in Siria, atribuite statului israelian, informeaza AFP. 'Nu vom permite ancorarea iraniana in Siria, indiferent care va…

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat telefonic, sambata, despre atacurile aeriene desfasurate de catre fortele israeliene asupra unor tinte din Siria, iar liderul de la Moscova a facut apel la evitarea intensificarii tensiunilor, relateaza Tass.

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC. „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…