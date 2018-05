Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat ca Iranul a tras din Siria 20 de rachete catre Platoul Golan, ocupat de Israel. Ulterior, Fortele Armate Israeliene (IDF) au anuntat ca a lansat mai multe rachete catre Siria, ca represalii la tiruri ca proiectile iraniene in directia Platoului

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca desfasoara 'arme foarte periculoase' in Siria in cadrul unei campanii de amenintare a Israelului, transmite Reuters și Agerpres.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a reafirmat miercuri determinarea tarii sale de a-si impiedica 'inamicii' sa dobandeasca arma atomica, o declaratie intervenita la cateva ore dupa ce statul evreu a recunoscut ca a lansat un atac aerian in 2007 asupra unui 'reactor nuclear' in Siria, transmite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. 'Nu testati determinarea Israelului!',…

