Dupa șaptesprezece luni de criza electorala in timpul carora și-a jucat supraviețuirea politica, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca se prezinta ”cu capul sus” la intrarea in Tribunalul din Ierusalim, unde a inceput procesul sau pentru coruptie, abuz de incredere si frauda. Primul șef de guvern din istoria țarii care se confrunta cu acuzații penale in […]