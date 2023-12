Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis duminica presedintelui rus Vladimir Putin ''nemultumirea'' sa fata de votul Rusiei in Consiliul de Securitate al ONU in favoarea unei incetari a focului intre Israel si miscarea terorista palestiniana Hamas in Fasia Gaza, transmite Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat miercuri ca numarul de civili uciși in Fașia Gaza arata ca exista ceva “in mod clar greșit” in operațiunile militare ale Israelului impotriva militanților palestinieni Hamas. Israelul a promis sa elimine Hamas, care conduce Fașia Gaza,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 5 noiembrie, ca atat timp cat ostaticii luați de Hamas pe 7 octombrie sunt in continuare in captivitate, luptele vor continua, relateaza Reuters și Al Jazeera.„Nu va exista nicio incetare a focului fara intoarcerea ostaticilor noștri. Le spunem…

- Vladimir Putin intervine in razboiul dintre Israel și Hamas, astfel ca, ieri, a fost marcat un moment istoric, dupa ce liderul rus a purtat discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Ce au discutat cei doi și la ce concluzie au ajuns? Ce au discutat liderul rus și premierul israelian…

- Hamas, grup militant islamic care controleaza Fașia Gaza, l-a laudat pe președintele rus Vladimir Putin pentru poziția sa in conflictul cu Israelul, noteaza Insider. Grupul, care a lansat o serie de atacuri asupra Israelului la 7 octombrie, i-a mulțumit lui Putin pentru “eforturile neobosite ale Rusiei”…

- Hamas saluta “eforturile active ale Rusiei de a opri loviturile israeliene asupra Fașiei Gaza”. “Noi, cei din mișcarea Hamas, apreciem foarte mult poziția președintelui rus Vladimir Putin fața de agresiunea sionista in curs de desfașurare impotriva poporului nostru și respingerea blocadei din Gaza,…