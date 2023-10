Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca miercuri seara ca „fiecare membru Hamas” este „un om mort”. Declarația a fost facuta dupa prima intrunire a guvernului de urgența creat de Netanyahu impreuna cu liderul opoziției israeliene, Benny Gantz, informeaza BBC.

- Aflat alaturi de partenerii sai din noul cabinet de razboi al Israelului, recent anunțat, ministrul apararii Yoav Gallant a promis sa nimiceasca Hamas, la finalul celei de-a cincea zile de razboi impotriva grupului terorist care controleaza Fașia Gaza, potrivit The Times of Israel . Sute de teroriști…

- Razboi Israel – Hamas. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut luni formarea unui „guvern de uniune nationala”, in a treia zi a ofensivei masive lansate de miscarea islamista palestiniana Hamas, care a facut cel putin 800 de morti in Israel, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata (7 octombrie) ca țara este in razboi, la cateva ore dupa ce gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, potrivit Reuters. A fost un atac surpriza care a combinat oameni inarmați, care au…

- Presedintele american Joe Biden si premierul israelian Benjamin Netanyahu se vor intalni miercuri la New York in cursul Adunarii Generale a ONU, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza AFP, citat de Agerpres.Cei doi lideri vor "discuta o serie de probleme bilaterale si regionale, (...) despre o viziune…