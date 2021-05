Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au condamnat luni ''cat mai ferm posibil tirurile cu rachete ale Hamas'' impotriva Israelului, denuntand o ''escaladare inacceptabila'' si lansand tuturor partilor un apel la ''calm'' si la ''dezescaladarea tensiunilor'',…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a trecut o ''linie rosie'' dupa ce a lansat rachete luni seara asupra Israelului, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a promis un raspuns puternic din partea statului evreu.

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a trecut o ''linie rosie'' dupa ce a lansat rachete luni seara asupra Israelului, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a promis un raspuns puternic din partea statului evreu, relateaza AFP. "Organizatiile teroriste…

- Mișcarea islamista Hamas, aflata la putere în Fâșia Gaza, a trecut "o linie roșie" cu lansarile sale de rachete asupra Israelului luni seara, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, promițând un raspuns puternic din partea statului evreu, potrivit AFP."Organizațiile…

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, punandu-si in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni la Ierusalim, transmite Reuters. Potrivit Ministerului…

- Ministrul israelian al apararii Benny Gantz a cerut incetarea violentei, dupa zile de tiruri de rachete trase incontinuu din Fasia Gaza, relateaza luni DPA. In timpul unei discutii cu emisarul special al ONU Tor Wennesland, ministrul "a exprimat urgenta incetarii imediate a violentei din Gaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. „Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea (…) Acum…

- Militanti islamisti palestinieni din Fasia Gaza au lansat, marti, mai multe rachete spre sudul Israelului, in contextul in care premierul in functie, Benjamin Netanyahu, efectua o deplasare electorala, in ziua alegerilor. O racheta a cazut la periferia orasului Beersheva, dar nu este clar…