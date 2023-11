Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a primit critici dure dupa ce, intr-o postare pe rețelele de socializare - acum ștearsa -, i-a acuzat pe șefii serviciilor israeliene de securitate ca nu l-au avertizat inainte de 7 octombrie cu privire la iminentul atac al gruparii palestiniene Hamas, informeaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat simbata ca razboiul impotriva gruparii Hamas in Fisia Gaza "va fi lung si dificil" si a anuntat lansarea celei de-a doua faze a razboiului, ce are ca obiectiv eliminarea completa a acestei grupari si eliberarea ostaticilor. "Razboiul in Fisia Gaza va…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca razboiul impotriva Hamas a intrat in a doua faza, cu forte terestre desfasurate in Fasia Gaza. Netanyahu a avertizat intr-un discurs televizat ca va fi un razboi lung si dificil, cu scopul de a distruge capacitatile militare si de conducere ale gruparii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis duminica sa “demoleze Hamas”, in timp ce trupele sale se pregateau sa intre in Fașia Gaza in urmarirea militanților islamiști, noteaza Reuters. Israelul le-a cerut locuitorilor din Gaza sa evacueze sudul, ceea ce sute de mii de oameni au facut deja in…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta extins al tarii, afirmand ca unitatea nationala afisata a transmis un mesaj in tara si in strainatate, in timp ce tara se pregateste sa "demoleze Hamas" in Gaza, relateaza Reuters.Reuniunea, care…

- Dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca atacul asupra tintelor Hamas abia a inceput, avioanele israeliene de razboi au continuat sa bombardeze Fasia Gaza peste noapte, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Oficialii palestineini din domeniul sanatatii au declarat ca 140…

- Israelul va depași durerea dezlanțuita de Hamas, dar "ne așteapta inca zile dificile", a declarat luni premierul israelian, Benjamin Netanyahu. "Am pierdut familii intregi, fii și fiice, tineri și batrani. Impreuna vom invinge și doar impreuna vom invinge", a mai spus premierul Netanyahu, scrie Rador…

- La trei zile dupa ofensiva masiva lansata de miscarea islamista palestiniana Hamas, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cere formarea unui „guvern de uniune nationala”, relateaza AFP. „Le cer liderilor opozitiei sa formeze imediat un guvern de uniune nationala de urgenta, fara conditii prealabile”,…