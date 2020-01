Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii vor implementa o incetare a focului valabila zece zile in Afganistan și vor continua sa discute cu oficialii din Guvernul de la Kabul in cazul in care discuțiile de la Doha cu Statele Unite vor ajunge la un rezultat, relateaza Mediafax , citand Reuters.

- Instanța suprema a anunțat, vineri, ca in 31 ianuarie vor fi ascultate pledoariile finale in dosarul de corupție al IPS Teodosie (Teodosie Petrescu - n.r.) in care a fost achitat de prima instanța pentru prezentarea cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca…

- O racheta a fost lansata miercuri din Fașia Gaza catre orașul israel ian Ashkelon, unde premierul Benjamin Netanyahu participa la un eveniment de campanie. Posturile de televiziune israeliene au aratat Netanyahu, care face o campanie pentru a ramane la carma partidului conservator Likud la alegerile…

- Netanyahu acuza Curtea Penala Internationala de antisemitism, din cauza intentiei de a deschide o ancheta privind posibile crime de razboi in PalestinaLiderul de dreapta, care va lupta pentru viitorul sau politic in alegerile generale din martie, a facut acuzatia avand ca fundal Zidul Plangerii…

- Fatou Bensouda, procuror al Curtii Penale Internationale (CPP), a anuntat vineri initierea unei investigatii complete privind presupuse "crime de razboi" produse in teritoriile palestiniene, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, anunța MEDIAFAX."Sunt convinsa ca exista o baza rezonabila…

- Procuroarea Tribunalului Penal Internațional Fatou Bensouda a anunțat vinerii ca dorește sa deschida o ancheta completa legata de eventuale "crime de razboi" în teritoriile palestiniene, stârnind furia Israelului, scrie AFP.Aceasta decizie "a transformat TPI în…

- Avioane israeliene au efectuat mai multe lovituri asupra Fasiei Gaza duminica in zori, la cateva ore dupa ce au fost trase trei rachete din enclava palestiniana controlata de miscarea islamista Hamas, potrivit autoritatilor palestiniene, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Bombardamentele israeliene…

- Israelul a lovit zeci de tinte in Fasia Gaza sambata dimineata drept represalii la tirurile cu rachete lansate din enclava palestiniana spre sudul teritoriului sau, a declarat o sursa din domeniul securitatii citata de AFP.Loviturile israeliene au vizat baze ale Hamas, miscarea care conduce…