Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia israeliana a efectuat atacuri aeriene in Fasia Gaza, in noaptea de miercuri spre joi, la cateva ore dupa un tir de proiectil din enclava palestiniana, in care la putere se afla miscarea islamista Hamas, care a condus la evacuarea premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu de la un miting electoral,…

- O racheta a fost lansata miercuri din Fașia Gaza catre orașul israel ian Ashkelon, unde premierul Benjamin Netanyahu participa la un eveniment de campanie. Posturile de televiziune israeliene au aratat Netanyahu, care face o campanie pentru a ramane la carma partidului conservator Likud la alegerile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in campanie pentru alegerile interne din cadrul partidului sau Likud, a fost evacuat miercuri dintr-o intalnire electorala la Ashkelon, in sudul Israelului, dupa anuntul unui atac iminent cu rachete dinspre Fasia Gaza, informeaza AFP si Reuters. Conform…

- Aviatia israeliana a efectuat joi lovituri împotriva unor instalatii ale Hamas pentru a doua oara în 24 de ore dupa un nou tir din Fâsia Gaza controlata de miscarea islamista, a anuntat armata, scrie AFP. Un proiectil a fost tras dinspre Fâsia Gaza în directia…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a vizat o pozitie detinuta de Hamas in Fasia Gaza, ca represalii la un tir cu racheta din enclava palestiniana asupra sudului Israelului, noteaza AFP. A fost a treia racheta lansata din Fasia Gaza contra Israelului in tot atatea zile, la doua saptamani…

- Armata israeliana a revendicat miercuri dimineata o serie de atacuri aeriene 'de mare amploare' impotriva unor tinte militare din Siria, 'drept raspuns' la tirurile de rachete din urma cu o zi, relateaza AFP. Sistemul de aparare israelian a interceptat marti patru rachete trase dinspre…

- Israelul a lovit vineri noi ținte ale gruparii Jihadul Islamic în Fâșia Gaza, în pofida acordului de încetare a focului care intrase în vigoare joi în acest teritoriu, a informat Armata israeliana, citata de Le Figaro, potrivit Mediafax.Armata israeliana „lovește…

- In orasele israeliene Netivot si Askelon au sunat sirenele pentru a avertiza populatia locala asupra atacurilor, potrivit unor informatii difuzate initial de armata. Armata a semnalat tiruri din Gaza si a indicat ca aviatia sa a bombardat si lovit o unitate a Jihadului islamic care lansase…