Netanyahu discută azi în consiliul de securitate israelian un posibil armistițiu Cabinetul de securitate israelian se reunește joi seara pentru a discuta despre un posibil armistițiu a dupa 11 zile de conflicte armate între Israel și mișcarea palestiniana Hamas aflata la guvernare în Fâșia Gaza, au declarat pentru AFP surse oficiale.

Întâlnirea, la care vor participa prim-ministrul Benjamin Netanyahu și principalii oficiali de securitate ai țarii, are loc în timp ce au loc negocieri diplomatice intense pentru a pune capat ostilitaților dintre Hamas și Israel, care au dus la moartea a peste 230 de persoane în 10 zile, majoritatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

