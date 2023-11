Benjamin Netanyahu a afirmat ca Israel este „pe deplin pregatit” pe frontul de nord și a avertizat Hezbollah sa nu intre in razboi. „Nu exista nicio alternativa la victorie”, a mai zis el. Spune ca Hamas a pierdut controlul Netanyahu sustine ca Hamas „a pierdut controlul” asupra Gaza și ca acum „nu mai exista niciun […] The post Netanyahu, dezlantuit! Anuntul pe care l-a facut despre Hamas + amenintare catre Hezbollah first appeared on Ziarul National .