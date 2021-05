Netanyahu: Clădirea în care se aflau birourile media, o țintă legitimă Imobilul in care se aflau birouri ale mass-media din Gaza si care a fost distrus sambata de o racheta israeliana a fost „o tinta perfect legitima”, a declarat israelian, afirmand ca se bazeaza pe date furnizate de serviciile de informatii. Imobilul in cauza, care gazduia in special birouri ale agenției americana de presa AP (Associated […] The post Netanyahu: Cladirea in care se aflau birourile media, o ținta legitima first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Imobilul in care se aflau birouri ale mass-media din Gaza si care a fost distrus sambata de un atac israelian a fost ''o tinta perfect legitima'', a declarat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, sustinand ca se bazeaza pe date furnizate de serviciile de informatii, relateaza…

