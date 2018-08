Netanyahu, bani Iran: ”UE va regreta”

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va ajunge sa regrete planul sau de ajutor economic pentru Iran, a avertizat vineri premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita oficiala in Lituania, potrivit dpa. "Cred ca a da bani acestui regim in acest moment este o mare greseala si aceasta ar trebui oprit", a spus…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca va vizita Lituania pentru a reechilibra ''relatiile nu totdeauna amicale'' dintre Israel si Uniunea Europeana (UE), fiind prima vizita a unui sef de guvern israelian in aceasta tara, relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Doresc sa se…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca va merge saptamana viitoare la Moscova pentru a discuta cu presedintele Vladimir Putin despre prezenta Iranului in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua, informeaza Agerpres.Exprimandu-se la inceputul reuniunii saptamanale a cabinetului,…

- Alianta Nord-Atlantica nu va apara israelul in cazul unui atac din partea Iranului, inamicul sau jurat, declara secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press potrivit News.ro . Israelul este un partener, dar nu un membru, iar ”garantarea securotatii” de catre NATO se aplica…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat din nou, luni, inainte de un turneu in tari europene, ca nu este loc pentru o prezenta militara iraniana in Siria, informeaza Reuters si AFP. Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana…