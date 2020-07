Stiri pe aceeasi tema

- Audierile in cadrul procesului pentru coruptie al premierului Benjamin Netanyahu au fost reluate duminica dupa o pauza de doua luni, pe fondul intensificarii protestelor impotriva coruptiei si a modului in care a fost gestionata criza cauzata de noul tip de coronavirus in Israel, informeaza Reuters.…

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata seara la Ierusalim si Tel Aviv pentru a denunta coruptia si modul de gestionare a pandemiei de COVID-19 si a consecintelor sale de catre noul guvern condus de Benjamin Netanyahu, relateaza AFP.

- Dupa șaptesprezece luni de criza electorala in timpul carora și-a jucat supraviețuirea politica, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca se prezinta ”cu capul sus” la intrarea in Tribunalul din Ierusalim, unde a inceput procesul sau pentru coruptie, abuz de incredere si frauda. Primul șef…

- Prevazut la jumatatea lui martie, procesul lui Netanyahu a fost amanat initial la 24 mai, din cauza pandemiei covid-19. Iar masurile de iesire din izolare au permis redeschiderea scolilor si tribunalelor, iar astfel confirmarea acestei noi date. Benjamin Netanyahu ar urma sa devina duminica primul sef…

- Sute de persoane au protestat sambata seara la Tel Aviv, Ierusalim si in alte orase din Israel impotriva premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu, precum si a strategiilor de ridicare a restrictiilor impuse din cauza pandemiei COVID-19, transmite dpa, potrivit Agerpres. Sute de medici rezidenti…

- La Tel Aviv , joi, sute de persoane nemultumite de masurile economice din aceasta perioada au protestat impotriva guvernului. Manifestantii au cerut solutii cu adevarat eficiente pentru depasirea crizei. Oamenii s-au strans in Piata Rabin, și au criticat ”efortul fad, lipsit de stralucire, al guvernului”…

- Mii de israelieni au protestat duminica seara la Tel Aviv impotriva a ceea ce considera a fi o amenintare la adresa democratiei israeliene, pe fondul negocierilor privind formarea guvernului dintre premierul Benjamin Netanyahu si fostul sau rival Benny...