- Conditiile pentru ajungerea la o „incetare a focului permanenta” in Fasia Gaza nu s-au schimbat si ele includ „distrugerea'” Hamas si „eliberarea tuturor ostaticilor” din enclava palestiniana, a avertizat sambata premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca ofensiva israeliana in Gaza „nu este un genocid”. „Ceea ce se intampla nu este un genocid, noi respingem” acest termen, a spus el, referindu-se la cazul adus in fata Curtii Penale Internationale (CPI), cea mai inalta instanta a ONU, in fata careia Israelul…

- Un complet de trei judecatori ai Curtii Penale Internationale (CPI) urmeaza sa se pronunte asupra cererii formulate luni de procurorul-sef al acestei instante de emitere a unor mandate de arestare impotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu, a ministrului apararii Yoav Gallant si a trei lideri…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica cererile Hamas de a pune capat razboiului din Fasia Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor. Netanyahu susține ca acest lucru ar mentine la putere gruparea islamista palNetanyahu a spus ca Israelul este dispus sa intrerupa luptele in Fasia Gaza…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas spune ca Statele Unite sunt singurele care ar putea sa opreasca Israelul sa atace orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, adaugand ca se așteapta ca asaltul sa aiba loc in urmatoarele zile, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian.„Facem apel la Statele Unite…

- Armata israeliana va chema in curand doua divizii de rezervisti pentru noi operațiuni in Fașia Gaza, unde poarta un razboi impotriva organizației islamiste Hamas, transmite agenția de presa Reuters, preluata de Agerpres.„In conformitate cu evaluarea situatiei, IDF (Forțele de aparare ale Israelului…