Serbia isi va muta de la Tel Aviv la Ierusalim ambasada din Israel, devenind astfel "prima tara europeana" care urmeaza exemplul Statelor Unite, a anuntat vineri seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit AFP.



"Ii multumesc presedintelui Serbiei (Aleksandar Vucic - n.r.), prietenul meu (...), pentru decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si de a transfera acolo ambasada tarii sale", a transmis Netanyahu printr-un comunicat in ebraica, precizand ca mutarea se va face pana in iulie 2021.



"As vrea de asemenea sa ii multumesc presedintelui…