Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va continua sa lupte in Fașia Gaza pana ce Hamas va fi eliminat și „toate obiectivele de razboi au fost atinse”, a declarat Benjamin Netanyahu, duminica, in cadrul unei intalniri a cabinetului de razboi, relateaza Politico.

- Benjamin Netanyahu a spus ca faza de lupte intense impotriva Hamas in Fasia Gaza se apropie de sfarsit, dar a avertizat ca razboiul se va incheia abia atunci cand grupul islamist nu va mai controla enclava palestiniana. Israelul va putea desfasura mai multe forte de-a lungul granitei de nord cu Libanul,…

- Israelul acționeaza pentru a-i aduce acasa pe ostaticii deținuți de Hamas in Gaza, afirma premierul Benjamin Netanyahu, sambata, dupa ce forțele israeliene au anunțat ca au salvat patru ostatici in viața din centrul Fașiei Gaza.

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a salutat sambata operatiunea care a permis eliberarea a patru ostatici israelieni din Fasia Gaza, o dovada, potrivit lui, ca Israelul „nu cedeaza in fata terorismului”, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Un atac aerian israelian a declanșat un incendiu care a ucis cel puțin 45 de persoane intr-o tabara de refugiați din orașul Rafah, provocand un val de proteste din partea liderilor lumii, care au cerut oprirea asaltului, relateaza Reuters.In atacul de duminica seara, corturi și adaposturi metalice șubrede…

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul investigheaza „un incident” in care zeci de civili au fost ucisi in atacuri aeriene israeliene in apropierea orasului Rafah din sudul Fasiei Gaza, relateaza AFP. „La Rafah, am evacuat aproximativ un milion de civili”, a declarat Netanyahu luni…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul va lansa o invazie a orașului Rafah din sudul Gazei, indiferent de discuțiile cu Hamas.Intre timp, continua eforturile de a ajunge la un acord pentru o incetare a focului și eliberarea ostaticilor.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost operat "cu succes" de hernie, potrivit unui comunicat al biroului sau dat publicitatii luni, relateaza AFP, citat de AGERPRES. Netanyahu este "in forma buna si incepe sa se refaca", a precizat biroul sau la finalul acestei interventii chirugicale, duminica…