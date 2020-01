Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a atentionat miercuri Iranul ca Israelul va da "o riposta rasunatoare" in cazul unui atac impotriva satului israelian, informeaza AFP. "Oricine ne va ataca va avea parte...

- Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu a amenintat miercuri Iranul ca Israelul va raspunde in mod ”rasunator” in cazul unui atac vizand statul evreu, relateaza AFP potrivit news.ro”Oricine ne ataca va primi o riposta rasunatoare”, a declarat Netanyahu, care se exprima in urma…

- Atacurile cu racheta, revendicate de Teheran, intervin la cinci zile dupa asasinarea, la Bagdad, a puternicului general iranian Qassem Soleimani, din ordinul presedintelui american Donald Trump, un raid ce starneste temeri in lumea intreaga privind o conflagratie regionala, in special pe teritoriul…

- Vicepresedintele SUA Mike Pence va anunta lunea viitoare politica Administratiei Donald Trump fata de Iran, afirma un oficial de la Casa Alba citat de agentia Reuters, noteaza Mediafax.Mike Pence va rosti un discurs la Summitul pentru Securitate Nationala organizat de Fundatia pentru Apararea…

- Un inalt responsabil iranian a avertizat ca Teheranul va ataca Israelul si va transforma in "praf si pulbere" orasele Tel Aviv si Haifa daca SUA isi vor pune in aplicare cele mai recente amenintari ale presedintelui Donald Trump si va lovi 52 de tinte iraniene, informeaza luni AFP potrivi Agerpres…

- Administrația Trump, Pentagonul si alte institutii americane de forta au facut un pas radical, poate chiar cu gandul de a incepe un razboi cu Iranul, asasinandu-l la Bagdad pe Generalul iranian Qassem Soleimani, lider militar de top de la Teheran, Comandantul Corpului Gardienilor Revolutiei Islamice…

- Fortele de securitate ale ambasadei americane la Bagdad au lansat miercuri dimineata grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de irakieni pro-Iran care ardeau un drapel al Statelor Unite, scrie Agerpres. De asemenea, fortele irakiene au incercuit Zona Verde, unde se afla ambasada americana…