- Bombardamentele israeliene cu tancuri și raidurile aeriene au ucis cel puțin 37 de palestinieni in apropiere de orașul Khan Younis, au declarat luni medicii din Gaza, dupa ce Israelul a emis noi ordine de evacuare a unor cartiere, afirmand ca se pregateste sa „opereze in forta” impotriva gruparilor…

- Israelul nu cedeaza in fata terorismului, a spus premierul israelian, afirmand ca s-a angajat sa aduca acasa toti ostaticii, potrivit actualitate.org. „Nu vom renunta pana cand nu vom finaliza misiunea si nu ii vom aduce acasa pe toti ostaticii – atat pe cei vii, cat si pe cei morti”, a adaugat Netanyahu,…

- Israelul a afirmat joi ca a ucis aproximativ 300 de luptatori ai Hamas de la declansarea operatiunii sale militare, la inceputul lui mai, la Rafah, la marginea de sud a Fasiei Gaza, scrie AFP, citat de AGERPRES.

- Armata israeliana a anuntat ca a ucis in atacul de duminica doi oficiali Hamas in Rafah, informeaza Rador Radio Romania.Armata israeliana a declarat ca a ucis doi inalți oficiali ai Hamas in atacul de duminica de la Rafah.

- Armata israeliana a recuperat trupurile a trei ostatici, in Jabalia, in nordul Fașiei Gaza, transmite IDF. Presa locala relateaza ca ramașițele umane au fost gasite intr-un tunel al Hamas.

- Tancuri israeliene au ocupat vineri principalul drum care desparte jumatatile estica si vestica ale Rafah, incercuind practic intreaga parte estica a orasului din sudul Fasiei Gaza, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Locuitorii au relatat despre explozii si focuri de arma aproape permanente in…

- Armata israeliana efectueaza bombardamente intense asupra estului orasului Rafah, chiar daca Hamas a anuntat ca a acceptat o propunere inaintata de Egipt si Qatar pentru un armistitiu cu Israelul in Fasia Gaza. Loviturile, necontenite vreme de 30 de minute, luni seara. Cel putin 12 morti, pana in acest…

- Armata israeliana a facut apel luni la palestinienii din zonele estice ale Rafah sa se mute intr-o „zona umanitara” din apropiere, in ceea ce pare a fi inceputul unei evacuari a civililor inainte de o operatiune la sol in orasul din sudul Fasiei Gaza, relateaza Reuters si AFP. Potrivit unui comunicat…