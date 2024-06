Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier al premierului Benjamin Netanyahu a afirmat, duminica, ca Israelul a acceptat un acord-cadru pentru dezamorsarea conflictului din Gaza, promovat acum de presedintele american Joe Biden, desi l-a descris ca fiind imperfect si necesitand mult mai multa munca, relateaza Reuters.

- Potrivit unui inalt oficial de securitate, Israelul se așteapta sa continue razboiul din Gaza pana la sfarșitul anului pentru a-și atinge obiectivul de a „distruge” dominația Hamas in teritoriul palestinian asediat. Tzachi Hanegbi, consilier pentru securitatea naționala a țarii și un apropiat al premierului…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca ofensiva israeliana in Gaza „nu este un genocid”. „Ceea ce se intampla nu este un genocid, noi respingem” acest termen, a spus el, referindu-se la cazul adus in fata Curtii Penale Internationale (CPI), cea mai inalta instanta a ONU, in fata careia Israelul…

- Ministrul israelian de Externe, Israel Katz, a calificat luni drept o „decizie scandaloasa” cererea procurorului Curtii Penale Internationale (CPI) de emitere a unor mandate de arestare impotriva premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si ministrului Apararii israelian, Yoav Gallant, pentru presupuse…

- Avioane si tancuri israeliene au lovit zone din Fasia Gaza, au spus rezidentii, in timp ce consilierul pentru securitate nationala a Casei Albe, Jake Sullivan, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe fondul solicitarilor SUA pentru o campanie militara mai concentrata, transmite…

- Statele Unite „nu sunt in favoarea” unei anchete penale la adresa oficialilor israelieni din cauza conflictului din Fasia Gaza, intr-un moment in care acestia sunt ingrijorati de posibile mandate de arestare, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, transmite AFP. „Credem ca nu are competenta”…

- Celebrul bucatar Jose Andres a acuzat miercuri, intr-un interviu pentru Reuters, ca atacul in care au fost uciși șapte lucratori umanitari din cadrul World Central Kitchen din Fașia Gaza nu a fost o greșeala, iar armata israeliana cunoștea traseul organizației caritabile americane, potrivit news.ro.Potrivit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost operat "cu succes" de hernie, potrivit unui comunicat al biroului sau dat publicitatii luni, relateaza AFP, citat de AGERPRES. Netanyahu este "in forma buna si incepe sa se refaca", a precizat biroul sau la finalul acestei interventii chirugicale, duminica…