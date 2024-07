Stiri pe aceeasi tema

- Hamas a hotarat sa opreasca negocierile pentru un armistițiu in Fasia Gaza, la o zi dupa atacul israelian care l-a vizat pe seful sau militar, care „este bine", au declarat duminica pentru AFP doi inalti oficiali ai miscarii islamiste palestiniene, relateaza Agerpres.Anuntul survine dupa ce Hamas a…

- Israelul va continua sa lupte in Fașia Gaza pana ce Hamas va fi eliminat și „toate obiectivele de razboi au fost atinse”, a declarat Benjamin Netanyahu, duminica, in cadrul unei intalniri a cabinetului de razboi, relateaza Politico.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca faza de lupte intense impotriva Hamas in Fasia Gaza se apropie de sfarsit, dar a avertizat ca razboiul se va incheia abia atunci cand grupul islamist nu va mai controla enclava palestiniana, relateaza Reuters. Odata ce luptele intense se vor incheia…

- Israelul acționeaza pentru a-i aduce acasa pe ostaticii deținuți de Hamas in Gaza, afirma premierul Benjamin Netanyahu, sambata, dupa ce forțele israeliene au anunțat ca au salvat patru ostatici in viața din centrul Fașiei Gaza.

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca ofensiva israeliana in Gaza „nu este un genocid”. „Ceea ce se intampla nu este un genocid, noi respingem” acest termen, a spus el, referindu-se la cazul adus in fata Curtii Penale Internationale (CPI), cea mai inalta instanta a ONU, in fata careia Israelul…

- Ministrul israelian de Externe, Israel Katz, a calificat luni drept o „decizie scandaloasa” cererea procurorului Curtii Penale Internationale (CPI) de emitere a unor mandate de arestare impotriva premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si ministrului Apararii israelian, Yoav Gallant, pentru presupuse…

- Avioane si tancuri israeliene au lovit zone din Fasia Gaza, au spus rezidentii, in timp ce consilierul pentru securitate nationala a Casei Albe, Jake Sullivan, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe fondul solicitarilor SUA pentru o campanie militara mai concentrata, transmite…

- Seful serviciilor de informatii americane, William Burns, este asteptat sa se intalneasca la Doha cu premierul Qatarului pentru a discuta despre negocieri indirecte intre Israel si Hamas, informeaza AFP, care citeaza o sursa apropiata discutiilor, transmite Agerpres.Potrivit sursei AFP, Burns se afla…