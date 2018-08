Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a cerut duminica o incetare a focului totala de catre Hamas in Gaza, intr-o prima declaratie facuta dupa escaladarea violentelor in zona in ultimele zile, relateaza AFP. Dupa una dintre cele mai grave confruntari de la razboiul din 2014 dintre Israel si Hamas,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a anulat joi vizita planificata in Columbia, mentionand 'situatia din sudul tarii', informeaza agentia de presa Xinhua, potrivit Agerpres. Anularea neasteptata a vizitei intervine in contextul informatiilor privind progresele inregistrate in negocierile…

- Declarația a fost facuta vineri de un oficial israelian, dupa ce cotidianul Washington Post a informat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei Albe de a obtine din partea Ankarei eliberarea unui detinut american, relateaza Reuters. Israelul a expulzat-o pe Ebru Ozkan pe 15 iulie,…

- Un acord de incetarea focului care reduce probabilitatea unui nou razboi a fost stabilit intre Israel si gruparea Hamas, in noaptea de vineri spre sambata, dupa o zi in care armata israeliana a bombardat masiv Fasia Gaza, scrie AFP.

- Avioane de lupta ale Israelului au bombardat marți mai multe baze militare ale gruparii Hamas din Fașia Gaza, dupa ce palestinienii au atacat sudul Israelului cu mortiere. Acesta este cel mai puternic contraatac al forțelor israeliene de la razboiul din 2014 cu Hamas. Cel puțin o baza militara Hamas…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susține ca trupele israeliene au acționat in legitima aparare impotriva organizației islamiste Hamas, despre care a afirmat ca dorește sa distruga Israelul, informeaza site-ul postului BBC News.

