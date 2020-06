Nestlé și TNT Brothers reacționează după publicarea articolului despre colaborările cu vloggerul ”Colo” In urma publicarii articolului despre companiile care au fost promovate de vloggerul “Colo” Balan, anchetat pentru instigare la violența sexuala impotriva minorelor, Libertatea a primit puncte de vedere oficiale din partea companiei Nestle și a asociației sportive TNT Brothers despre colaborarile lor din trecut cu acesta. Colo a fost reținut azi-noapte pentru 24 de ore. Inițial, ceel doua companii care au trimis azi reacții nu au comentat cazul publicitații mascate pe care au facut-o pe canalul vloggerului. Dupa apariția in ziar, iata reacțiile lor. Nestle „iși manifesta regretul”Multinaționala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

