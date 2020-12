Nestlé și-a dezvăluit noua linie de batoane Kit Kat cu aromă de...whisky Nestlé a lansat în Japonia o linie noua de batoane Kit Kat în care este folosita ciocolata învechita timp de șase luni în în butoaie de whisky din Scoția, relateaza CNN.



Batoanele sunt vândute doar în timpul lunilor de iarna și folosesc bucați de cacao expediate tocmai din insula scoțiana Islay, faimoasa pentru numeroasele sale distilerii istorice.



Nestlé afirma ca noul baton este &"o ciocolata amara pentru adulți care le permite consumatorilor sa savureze aroma și gustul de whisky distilat&".



