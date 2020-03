Stiri pe aceeasi tema

- NATO vrea sa-si reduca masiv prezenta in Afganistan, de la 16.000 la 12.000 de militari, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, pentru postul german de televiziune ZDF, transmite DPA potrivit Agerpres. SUA si insurgentii talibani au semnat sambata, la Doha,…

- In Consiliul Local Iasi, a fost votat, astazi, regulamentul de organizare si desfasurare a jocurilor de artificii pe raza localitatii. Proiectul de hotarare prevede si interzicerea comercializarii si utilizarii petardelor in Iasi. Primarul Mihai Chirica a declarat ca proiectul a fost initiat deoarece,…

- O analiza a celor mai periculosi poluanti din mari si oceane demonstreaza ca malaysienii sunt cei mai mari consumatori individuali de ambalaje din plastic, a anuntat luni WWF care a indemnat autoritatile guvernamentale din aceasta tara sa limiteze utilizarea obiectelor din plastic de unica folosinta…

- Oficiali europeni de rang inalt semneaza azi Acordul Brexit. Aseara, Marea Britanie a incheiat procedura de ratificare, dupa ce Regina Elisabeta a II-a si-a dat consimtamantul scris. Și la Bruxelles s-a votat favorabil intr-o Comisie de specialitate a Parlamentului European.

- Potrivit proiectului, bugetul general al municipiului ajunge la 1,35 miliarde lei. Din aceasta suma, 1,09 miliarde lei reprezinta bugetul local: 561,2 milioane lei pentru sectiunea de functionare si 534 milioane lei pentru sectiunea de dezvoltare (investitii). In ceea ce priveste bugetul centralizat…

- Dupa ce in 19 iulie 2019 a obținut certificatul de urbanism pentru modificarea proiectului centrului comercial din locul fostei uzine Hidromecanica, AFI Brașov a depus dosarul la Agenția pentru Protecția Mediului, care va analiza astazi solicitarea de modificare a acordului de mediu pentru acest proiect. …

- Utilizarea tigaretelor electronice creste in mod semnificativ riscul de a dezvolta afectiuni pulmonare cronice cum ar fi astmul si emfizemul, potrivit unui studiu realizat de cercetatori americani si dat luni publicitatii, informeaza Reuters. Studiul, publicat in American Journal of Preventive Medicine,…

- Administrația Deltei Dunarii ia in calcul introducerea unui tarif pentru pescuitul sportiv in Rezervație, insa, pana in acest moment nu a fost stabilit niciun cuantum și nu a fost luata nicio decizie, a declarat Catalin Țibuleac, Guvernatorul Deltei Dunarii. Subiectul introducerii unui tarif pentru…