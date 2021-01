Stiri pe aceeasi tema

- Studiul va include 30.000 de voluntari, din circa 115 de locatii din Statele Unite si Mexic. Doua treimi dintre participanti vor primi vaccinul, iar restul placebo. Novavax este in urma altor producatori de medicamente in cursa globala pentru producerea unui vaccin. Companiile Pfizer si Moderna au obtinut…

- Partidele parlamentare au primit subvenții de peste 23 de milioane de lei in luna decembrie, anunța Autoritatea Electorala Permanenta, anunța MEDIAFAX. AEP anunța ca in luna decembrie partidele parlamentare au primit subvenții in valoare totala de 23.078.652,99 lei. Cel mai mult a primit…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu 1,45 de milioane de morti si 62,1 milioane de contaminari cu SARS-Cov-2 in lume, relateaza AFP care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante in evolutia noului coronavirus. AFLUENTA LA MARATONUL DIN SHANGHAI Aproximativ 9.000 de alergatori…

- Aeroporturi Bucuresti anunța pierderi de aproape 50 milioane lei, la noua luni, dupa ce pandemia a oprit avioanele la sol. Traficul de pasageri a scazut cu 66% Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administeaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, a avut in primele noua luni pierderi…

- "Lidl continua sa sprijine producatorii locali prin facilitarea exportului de produse autohtone catre magazinele Lidl din Europa, in valoare de 59 milioane de euro, in 2019. Datele au fost extrase din cel de-al treilea raport de sustenabilitate lansat de retailer, care acopera perioada 1 martie 2019…

- Grupul Digi Communications N.V. a publicat vineri, 13 noiembrie 2020, rezultatele financiare pentru cele noua luni incheiate la 30 septembrie 2020, care arata venituri increștere cu 8,7% comparativ cu aceeași perioada a anului precedent (950,6 milioane EUR fața de 874,6 milioane EUR) și creșterea cu…

- Platforma europeana de mobilitate Bolt va investi peste 100 de milioane de euro in dezvoltarea activitatilor sale de micromobilitate si in construirea produselor personalizate si anunta ca va deveni anul viitor cel mai mare furnizor de micromobilitate din Europa, prin introducerea a 130.000 de trotinete…

- Compania eMAG anunta ca de Black Friday va avea in oferta 3.000 de teste Real Time PCR la 199 lei, cu o reducere de aproape 50%. Testele vor fi efectuate in cadrul clinicilor Poliana, au precizat reprezentantii companiei eMAG.Romania a intrat in carantina partiala la inceputul saptamanii, dupa cresterea…