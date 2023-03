Stiri pe aceeasi tema

Liderul AUR, George Simion, impreuna cu mai mulți parlamentari și membri AUR au inițiat un protest in fața sediului Autoritații de Supraveghere Financiara.Simion și cei de la AUR s-au dus la sediul ASF, dupa ce șefii acestei instituții au evitat sa se prezinte in fața Parlamentului pentru a da explicații…

Nicolae Ciuca a transmis un mesaj femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie. Premierul da asigurari și susține ca Guvernul va continua sa sprijine femeile, prin masuri concrete, in tot ceea ce iși doresc sa realizeze. "Sarbatorim astazi femeile din viata noastra si le transmitem cele mai bune ganduri, de…

Senatorul independent Diana Șoșoaca a luat cuvantul in timp ce in Parlament se dezbatea declarația privitoare la sprijinul Romaniei pentru Ucraina. Șoșoaca a spus ca toate acțiunile din ultima perioada arata ca Romania a devenit teatru de razboi și romanii vor deveni carne de tun.

Fostul premier ceh Andrej Babis, candidat la presedintie, si-a anulat toate mitingurile de campanie inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, din aceasta saptamana, justificandu-si decizia prin faptul ca se teme pentru siguranta sa, scrie Rador.

Premierul maghiar a declarat vineri, la postul public de radio, ca politica de sanctiuni aplicata Rusiei este greșita și crede ca „cineva de la Bruxelles ar trebui sa spuna in sfarsit: "oameni buni, am dat-o in bara", sa ne oprim, pentru ca vom ajunge foarte rau", potrivit Hiradu.hu.

Un tanar de 30 de ani, motociclist, a murit duminica in Dolj, dupa ce a intrat intr-un cap de pod.

„Dragi romani, incheiem anul 2022 in sectorul de sanatate dupa ce am trecut la inceputul acestui an de partea cea mai dificila a pandemiei si am reusit sa o tinem sub control, am reusit sa facem in asa fel incat sa tinem spitalele deschise si lucrul poate cel putin la fel de important este legat de…