Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Florești s-a trezit cu geamurile apartamentului distruse de indivizi necunoscuți. Pe ferestrele locuinței, aflata in apropiere de un parc, se pot vedea urmele unui vandalism in toata regula, acestea fiind crapate, cel mai probabil ca urmare a aruncarii unor pietre.Clujeanul cauta acum…

- Un camp din Turda a fost invadat de gunoaie aruncate de persoane necunoscute.Din imagini se pot observa adevarați munți de gunoaie care impanzesc intreaga zona, de la marginea unui drum de țara pana la campul propriu zis, in apropierea copacilor. Putem observa in gramezile de gunoaie, deșeuri de…

- Un șofer s-a trezit cu mașina distrusa dupa ce a parcat-o intr-o intersecție de strazi din cartierul clujean Gheorgheni.Din imagini se pot observa zeci de zgarieturi lasate pe automobil, pe partea din stanga a mașinii. Acestea au fost facute cel mai probabil cu un obiect ascuțit, de catre o persoana…

- Un șofer s-a trezit cu mașina distrusa dupa ce a parcat-o intr-o intersecție de strazi din cartierul clujean Gheorgheni.Din imagini se pot observa zeci de zgarieturi lasate pe automobil, pe partea din stanga a mașinii. Acestea au fost facute cel mai probabil cu un obiect ascuțit, de catre o persoana…

- Doua mașini au fost vandalizate pe strada Dimitrie Cantemir din Cluj-Napoca. Imaginile de la locul faptei au fost publicate vineri dimineața pe un grup destinat șoferilor clujeni.Nesimțirea unora nu cunoaște limite și nu este primul incident de acest fel la Cluj. „Poate a fost cineva deranjat de…

- ”La etajul II al imobilului, o femeie in varsta de 32 de ani, aflata intr-o stare vizibila de agitatie, a provocat distrugeri la geamurile apartamentului in care locuieste, generand preocupare pentru siguranta sa si a celor din jur”, au transmis reprezentantii IPJ Covasna. Acolo au ajuns echipaje de…

- Indivizi care incearca sa convinga persoane in varsta sa le dea tichetele de reducere pentru transport de care beneficiaza pensionarii prin lege au fost vazuți in ultimele zile in localitați limitrofe municipiului Suceava.Ce este inedit fața de alte situații similare este ca vanatorii de cupoane de…

- O femeie din București s-a trezit intr-o situație halucinanta. Și-a gasit incuietoarea schimbata, iar in casa - o familie cu șase copii. Proprietara a chemat poliția, dar legea spune nu ii poate scoate pe oameni din casa fara ordin judecatoresc.