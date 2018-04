Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist, dat in cautare de Inspectoratul de Politie Straseni, a fost retinut de carabinieri in apropiere de Gara de Nord din Capitala. Potrivit unui comunicat de presa, taximetristul presta servicii, avand un permis de conducere fals.

- Mai multi indivizi care consumau substante narcotice in locuri publice din Capitala au fost retinuti de fortele de ordine, pe parcursul ultimelor trei zile.Potrivit oamenilor legii, un tanar de 31 de ani a fost depistat in padurea de pe strada N.

- Individul cautat de polițiștii Brigazii Rutiere a Capitalei pentru accidentul produs pe strada Luica din Capitala a fost prins in mai puțin de 24 de ore. Șoferul fugar care a lovit fetița este un recidivist care nu a avut in viața lui permis de conducere și care are dosar penal și in Germania pentru…

- Politistii au constatat vineri peste 800 de infractiuni si au aplicat peste 10.000 de sanctiuni contraventionale, au intervenit la aproape 3.100 de evenimente si au retinut aproape 700 de permise de conducere, informeaza IGPR. Potrivit unui comunicat transmis sambata, la data de 30 martie 2018 11.575…

- Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au retinut pe un tanar din comuna, care a fost depistat conducand un autoturism fara a poseda permis de conducere. La controlul politistilor, tanarul a prezentat un permis fals de conducere. Potrivit IPJ Alba, in 24 februarie, in jurul orei 19.45,…

- Ieri, 20 februarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 38 de ani, din comuna Metes, ce este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fara permis si conducere sub influenta alcoolului. Acesta a fost…

- Angajatii grupei specializate in combaterea jafurilor a IP Ciocana au retinut un individ in varsta de 29 de ani, originar din Transnistria, fiind banuit in comiterea mai multor jafuri stradale pe timp de noapte.

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar care conducea fara a deține permis de conducere.Conform oamenilor legii, la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 01:50, politistii au depistat un tânar, de 21 de ani, din comuna Apahida, care…