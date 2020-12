Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Sinaia au decis aplicarea unor amenzi de 2.500 de lei turistilor care nu respecta regulile stabilite pentru domeniul schiabil al statiunii, ramanand pe partii dupa incheierea programului de functionare a instalatiilor de transport pe cablu.

- Autoritatile locale din Sinaia cer suplimentarea patrulelor de jandarmi si solicita sprijinul militarilor de la Batalionul 21 Vanatori de Munte pentru a putea asigura respectarea masurilor de protectie sanitara si de distantare fizica la mijloacele de transport pe cablu si pe partii, relateaza News.ro.…

- Imagini de poveste ii intampina pe turiștii care ajung in Straja. A nins mult, stratul de zapada este unul consistent. In munte este un peisaj de basm. Pomii incarcați cu omat, albul zapezii creioneaza imagini de poveste in munte. Și in acest weekend, in Straja sunt așteptați sa soseasca sute de…

- Patru tineri din Republica Moldova au fost salvați de salvamontiști, dupa ce au ramas sambata seara blocați in Abruptul Prahovean, unde au pornit pe baza unor informații gasite pe internet.

- Patru adolescenți au ramas blocați pe munte, iar salvamontiștii din Bușteni incearca sa-i salveze. Turiștii nu au ținut cont de condițiile meteorologice și au plecat pe un traseu montan pe care nu-l cunoșteau. Tinerii au solicitat ajutorul autoritaților dupa ce au ramas blocați pe un teren inghețat,…

- Cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la disparitia istoricului Nicolae Iorga, Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), anunta deschiderea expozitiei temporare "80 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga - marturii muzeale". Proiectul expozitional se incadreaza in seria "Exponatul lunii" si va…