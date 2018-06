Stiri pe aceeasi tema

- Doi agenți de poliție din municipiul Iași au devenit vedete pe rețelele de socializare dupa un gest impresionant. (Reduceri mari la jocuri PC) Polițiștii Ionuț Andrei Oniceanu și Robert Barabaș, ambii de la Biroul Rutier, au salvat de la moarte un cațel pe care, in noaptea de luni spre marți, l-au gasit…

- Un șofer care a parcat intr-un loc nepermis și a incurcat circulația celorlalte autovehicule, dar și a pietonilor, a primit o mica lecție de viața. Deranjat de tupeul conducatorului auto, un cetațean i-a lasat acestuia un mesaj amuzant pe parbriz, sub unul dintre ștergatoare. “V-am lasat 1 leu, atunci…

- Locurile de parcare special amenajate in zona supermarketurilor, pentru persoanele cu handicap fizic, sunt vanate de catre șoferii aiudeni. In parcarea magazinului Lidl din Aiud, un șofer s-a gandit sa parcheze pe acest spațiu, chiar daca nu sufereau de nici o boala fizica care sa le permita acest lucru.…

- Un teribil accident de circulație a avut loc intr-o intersecție importanta din Iași. Un automobil care circula cu viteza a intrat in spatele unui autobuz și s-a facut acordeon. Din mașina au ieșit doi pasageri. O fata, care imediat s-a culcat pe asfalt, fiind grav lovita, și șoferul, care are, probabil,…

- Dornic sa iși apere onoarea, un barbat din Iași a incendiat mașina nașului sau de cununie, pe care l-a acuzat ca i-a „furat” nevasta, o femeie de origine straina. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Cazul a ajuns la tribunal, unde nașul și cu finul și-au […] The…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a facut mare valva la inmormantarea Ionelei Prodan. Ca sa treaca mai repede printre sutele de oameni venite sa-și ia ramas bun de la regretata cantareața, legenta tenisului romanesc s-a „strecurat” cu scuterul printre morminte. Ilie Nastase și-a parcat scuterul printre…

- Scene socante in mijlocul unei intersectii din Capitala. Un sofer si-a parcat masina fix intr-o intersectie din Sectorul 1. Si ca sa fie totul ca la carte, acesta a lasat si un mesaj in parbrizul autoturismului. In biletul lasat in geam a scris ca poate fi contactat in caz ca cineva doreste ca autovehiculul…

- Soferul a fost filmat aproape de Piata Unirii . Barbatul a incalcat toate regulile de circulatie si de bun simt si a coborat cu vehiculul toate treptele. Imaginile, de altfel, vorbesc de la sine.