Stiri pe aceeasi tema

- Trotinetele electrice de inchiriat au luat cu asalt Clujul, iar modul in care sunt exploatate lasa de dorit. In Manaștur, trotinetele Lime sunt lasate pe trecerea de pietoni, langa Podul Calvaria, riscand un accident. In Canalul Morii a fost aruncata o trotineta de la Bolt, care probabil a…

- Acest proiect din mandatul sau vizeaza stoparea folosirii de pesticide si de substante chimice pentru plante sau pomi, si înverzirea orasului, astfel încât pe fiecare strada se se regaseasca minim 100 de plante, spre exemplu. Initiativa de…

- Primarul Emil Boc și-a depus vineri candidatura din partea PNL pentru un nou mandat de primar al orașului Cluj-Napoca. Emil Boc spune ca și-a depus candidatura pentru ca, impreuna cu clujenii, sa continue modernizarea orașului și parcursul european al Clujului. „Prioritațile sunt investiții și locuri…

- Oficial inca nu a inceput campania electorala la Gherla pentru alegerile locale, dar au aparut primele probleme. Un panou electoral amplasat la șoseaua principala a fost demolat. S-a intamplat in dimineața zilei de vineri, 31 iulie, in apropiere de noul sens giratoriu de pe strada Clujului. Un excavator…

- 240 de noi locuri ar urma sa fie disponibile in cresele din Cluj-Napoca, incepand din toamna acestui an, respectiv luna februarie a anului viitor. Ca sa poata da in exploatare cele trei creșe, municipalitatea trebuie sa

- DSP Cluj a recomandat autoizolarea la domiciliu pentru 12 contacți direcți ai prefectului, internat duminica la Spitalul de Boli Infecțioase, dupa ce a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, alaturi de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In umbra numeroaselor atracții din centrul Clujului, pe Bulevardul Eroilor la nr. 18, iși face loc un tanar antreprenor. Anul trecut, la doar 24 de ani, Horea Rusu a pus bazele „Anticariatului Hasek”.

- UPDATEBarbatul a fost gasit.-------O clujeanca are nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a-și gasi bunicul, care s-a pierdut in zona centrala a orașului.Barbatul are 95 de ani și s-a pierdut in zona Piața Mihai Viteazul.”Azi, 05.06.2020, s-a pierdut bunicul meu ANCA CORNEL, in zona Piața Mihai Viteazul,…