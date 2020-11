Stiri pe aceeasi tema

- Actuala nesiguranta globala si ingrijorarea pe fondul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus risca sa duca la declansarea unui alt razboi mondial, a avertizat seful fortelor armate britanice, Nick Carter, relateaza Agerpres.

- Actuala nesiguranta globala si ingrijorarea pe fondul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus risca sa duca la declansarea unui alt razboi mondial, a avertizat seful fortelor armate britanice, Nick Carter, transmite duminica Reuters.Intr-un interviu difuzat pentru a coincide…

- Ucraina urmeaza sa semneze cu Regatul Unit un memorandum pentru constructia de nave in valoare de 1,25 miliarde de lire sterline (circa 1,36 miliarde de euro) pentru marina militara ucraineana, a anuntat miercuri presedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Seful statului ucrainean…

- Seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, a afirmat luni ca tara sa nu ar trebui sa reactioneze exagerat la informatiile conform carora Regatul Unit ar putea incerca sa submineze acordul de retragere din Uniunea Europeana, dar a avertizat ca o astfel de decizie ar constitui o incalcare foarte grava…

- Seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, a afirmat luni ca tara sa nu ar trebui sa reactioneze exagerat la informatiile conform carora Regatul Unit ar putea incerca sa submineze acordul de retragere din Uniunea Europeana, dar a avertizat ca o astfel de decizie ar constitui o incalcare foarte grava…

- Rusia trebuie sa explice cum a fost otravit criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, dupa cum a constatat Germania, a declarat duminica ministrul de externe britanic Dominic Raab, transmite Reuters. "Ceea ce este clar acum este faptul ca guvernul…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit privind relatiile viitoare dintre ele post-Brexit sunt blocate din cauza intransigentei si a lipsei de realism din partea Londrei, a denuntat marti ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, citat de AFP si Reuters. ''Negocierile nu avanseaza…

- Fortele navale britanice si cele ale NATO au escortat noua nave de razboi ruse in contextul unei activitati crescute in apropierea apelor teritoriale ale Regatului Unit, a anuntat miercuri Royal Navy, potrivit Reuters citata de Agerpres. ''Royal Navy a dat dovada de flexibilitate in a putea urmari…