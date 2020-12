Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre români (56%) declara ca în 2020 simt emoții negative atunci când vine vorba de sarbatorile de iarna în contextul actual iar în ceea ce privește cadourile, 40% dintre românii afirma ca și-ar dori cel mai mult sa primeasca gadget-uri. Un…

- Raspandirea rapida a unei noi variante de coronavirus a fost motivul introducerii unor reguli stricte de Nivelul 4 pentru milioane de oameni, de Craciun, in Anglia, Scoția și Țara Galilor, in timp ce alte țari interzic calatoriile spre Marea Britanie, comenteza BBC. De ce cauzeaza ingrijorare aceasta…

- Germania va inchide majoritatea magazinelor de miercuri pana cel puțin pe 10 ianuarie, reducand sezonul aglomerat de cumparaturi de Craciun, intrucat inasprește restricțiile pentru stapani raspandirea bolii, a declarat duminica cancelarul Angela Merkel, citata de Reuters. „Mi-aș fi dorit masuri mai…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a intrunit joi seara pentru a decide prelungirea starii de alerta, precum și masurile restrictive care vor fi impuse populației pentru urmatoarele 30 de zile. Raed Arafat le-a cerut romanilor sa evite mersul la colindat și petrecerile de Revelion,…

- Sarbatorile publice au fost anulate anul acesta, de Ziua Naționala a Romaniei. Nu au mai avut loc petreceri, nu s-au mai imparțit sarmale și fasole la cazan, nu au mai avut loc nici macar defilarea și parada de la Arcul de Triumf din București. Festivitatea de la Arcul de Triumf a fost redusa la o […]…

- Principalele surse de infectare cu coronavirus sunt transportul in comun, petrecerile, mai ales ale adolescenților, și fabricile in care nu se respecta masurile de protecție. Este concluzia medicului Cristian Oancea, managerul spitalului Victor Babeș din Timișoara, care susține ca a facut aceasta statistica…

- Linia 41 de tramvai va fi suspendata in perioada 14-18 octombrie si va fi inlocuita cu linia de autobuze naveta 641, in vederea executarii unor lucrari la magistrala M5 de metrou, potrivit unor anunturi afisate pe usile tramvaielor. Reprezentantii Societatii de Transport Bucuresti (STB) nu au facut…