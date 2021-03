Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta organizeaza achizitia lucrarilor de reparatii, punere in functiune si intretinere a sistemului de irigat Valoarea estimata a contractului este de 387.764 lei Termenul limita pentru primire a ofertelor este 02.04.2021 Primaria Constanta organizeaza achizitia lucrarilor de reparatii,…

- In data de 26 februarie 2021, Consiliul Local Șona a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnaziala Șona”. Potrivit devizului, investiția ar urma sa se cifreze la suma de aproximativ 6.000.000 de lei. In prezent, cladirea prezinta un…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 280persoane și au intrat in izolare 155 persoane. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei ... The post Opt decese din cauza…

- A fost dat startul lucrarilor de reabilitare a aleii pietonale din bulevardul Grigore Vieru. Acestea presupun modernizarea iluminatului public și amenajarea mobilierului urban, dar și instalarea unui sistem de supraveghere video de-a lungul aleii.

- Incepand de saptamana aceasta, pe sectorul de drum DN 68A Margina – Holdea vor incepe lucrari de anvergura pentru executarea de reparații la carosabil. Lucrarile constau in inlocuirea structurilor rutiere grav afectate de valorile mari de trafic și de tonaj, prin efectuarea unor sisteme rutiere noi…

- Lucrari de modernizare si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa potabila.In municipiul Constanta se executa in prezent lucrari de modernizare si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa potabila si de colectare si tratare a apei uzate. Acestea sunt desfasurate de catre antreprenori si au…

- Curtea interioara de la Castelul Huniade, cea mai veche cladire din Timișoara, va fi acoperita, spațiul expozițional devenind astfel mult mai generos. Președintele Consiliului Județean Timiș, instituție ce are in subordine Muzeul Banatului, a precizat ca a discutat zilele trecute aceasta soluție tehnica,…

- Școala Generala din Teiuș va fi reabilitata termic printr-un proiect de peste 3,3 milioane de lei. Prin acest proiect se prevede realizarea lucrarilor de reabilitare și izolare termica a fațadei, respectiv a pereților exteriori, a soclului, atat pentru partea vitrata, dar și pentru cea opaca, precum…