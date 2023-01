Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiești a caștigat primul meci amical din cantonamentul din Turcia, 3-2 cu PFC Turan Tovuz, locul 6 in campionatul din Azerbaidjan. Reporterul Eduard Apostol și fotoreporterul Cristi Preda sunt in Antalya și transmit cele mai importante informații de la fața locului. Cantonați in Side, Antalya,…

- Echipa de fotbal Chindia Targoviste a invins formatia elvetiana de liga secunda FC Aarau cu scorul de 2-1 (1-0), duminica, la Calista Sports Center din Belek, intr-o partida de verificare din stagiul de pregatire din Antalya (Turcia), potrivit Agerpres.Echipa antrenata de Toni Petrea s-a impus prin…

- Echipa de fotbal UTA Arad a dispus de formatia germana de liga a treia Munchen 1860 cu scorul de 2-1 (1-1), duminica, intr-un joc de pregatire desfasurat in cantonamentul din Antalya (Turcia), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bataie ca in filme pe stadionul din Turcia, in timpul meciului din liga secunda „Goztepe - Altay”. Un fan a intrat pe teren și l-a lovit in cap de mai multe ori cu o hampa de la steag, pe portarul Ozan Ozenc, al echipei Altay. Potrivit informațiilor, meciul a fost opritiar goalkeeper-ul a fost transportat…

- Un adevarat gentleman este Florin Raducioiu! Fostul jucator de la Dinamo este foarte atent cu iubita sa. De curand, cei doi au fost surprinși de camerele de filmat intr-o ipostaza foarte romantica. Se pare ca, de cand a intalnit-o pe blondina, fostul atacant de pe "Ștefan cel Mare" pare mult mai fericit.…

- Dinamo a fost invinsa de Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 2-3, la primul meci jucat de „caini” pe stadionul „Arcul de Triumf”. Partida a contat pentru cea de-a doua etapa a grupelor Cupei Romaniei.

- Romanii sunt precauți și iși rezerva vacanțele din 2023 inca de pe acum. Agențiile de turism au vanzari de trei ori mai mari fața de aceeași perioada a lui 2021. Romanii aleg diferite țari pentru 2023, precum Grecia, Bulgaria, Tunisia sau Egipt, dar mulți opteaza și pentru litoralul romanesc. Reducerile…

- Lotul National de Armwrestling al Republicii Moldova inregistreaza performanțe notabile la Campionatul Mondial de Armwrestling, ediția 2022, juniori și tineret, care se desfasoara in perioada 18-21 octombrie 2022 in Antalya (Turcia).