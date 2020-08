Purtatorul de cuvant al partidului a avut o ieșire nervoasa la adresa jurnaliștilor, care in loc sa stea la conferința de presa pe care acesta o susținea au decis sa il aștepte la declarații pe președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. Momentul a venit la finalul Comitetul Executiv al PSD, la care nu s-a luat nicio decizie in privința votului care va fi dat pe moțiunea de cenzura. SURSA VIDEO: Realitatea Plus Cei de la PSD susțin ca aceasta contestație a PNL la Curtea Constituționala nu afecteaza demersul actual din Parlament, orice decizie a CCR acționand pentru viitor. "Nu anunțam…