- Un sofer incepator, cu permis de conducere de numai cateva luni, a intrat cu aproape 200 de km/h intr-o masina parcata, care s-a infasurat in jurul unui stalp de pe o strada din Bocsa, judetul Caras-Severin. Accidentul s-a produs, in aceasta dimineața, la Bocșa la ieșirea spre Reșița. Tanarul de 19…

- In cursul acestei dimineți, doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare au intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD, la un accident rutier produs pe DN 56A, pe raza localitații Salcia, unde un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile.…

- Un șofer drogat nu a franat la timp și a lovit o mașina care tocmai oprise la o trecere de pietoni de pe splaiul Tudor Vladimirescu din Timișoara pentru a acorda prioritate. Mașina oprita a fost impinsa pe trecere, unde a lovit o femeie care traversa strada. „Un barbat in varsta de 32 de ani […] Articolul…

- Un accident rutier s-a produs, joi dimineata, in localitatea Nicolae Balcescu, primele date de la fata locului aratand ca un autoturism a trecut peste o femeie in varsta de 32 de ani, care se afla intinsa pe carosabil, potrivit Agerpres.„In urma impactului, persoana care se afla intinsa pe carosabil…

- In acest articol va prezentam o situație ce poate da batai de cap chiar și șoferilor cu experiența, care au permis de conducere de zeci de ani. Așadar, ce mașina are prioritate in aceasta intersecție? Nu mulți romani știu raspunsul corect. Cat de bun șofer ești? Ce mașina trece prima prin intersecție…

- Doi polițiști au ajuns la spital, dupa ce mașina lor a fost lovita in plin intr-o intersecție din Iași. Agenții se aflau in misiune, cu semnalele acutstice și luminoase ale autospecialei in funcțiune. Momentul impactului a fost surprins de o camera de supraveghere din zona. Din cauza ranilor suferite,…

- O autospeciala a IPJ Galati, aflata in urmarirea unui sofer care se deplasa cu o viteza de 130 km/h, joi seara, pe DJ 251 - intre localitatile Schela si Slobozia Conachi, a fost lovita de un autovehicul care nu i-a acordat prioritate, informeaza IPJ Galati."Pe DJ 251 - intre localitatile Schela si…

- Grav accident in stanga Nistrului. Un șofer de 20 de ani a adormit la volan și a intrat cu mașina intr-un motocultor ce s-a oprit pe marginea drumului. In urma impactului, doua persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale.